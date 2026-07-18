Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È un’estate ricca di soddisfazioni per l’Asd Ago e Gabri, associazione sportiva di danze orientali, rientrata dai Campionati Italiani Fidesm di Rimini con un risultato di grande rilievo: 22 medaglie complessive e nove titoli italiani nelle Danze Orientali. Le allieve della scuola hanno preso parte alla rassegna nazionale distinguendosi in numerose categorie e raccogliendo i frutti del lavoro svolto durante l’intera stagione insieme agli insegnanti e al sostegno delle famiglie.

Tra le protagoniste spicca Gaia Berretti, che nella professional division ha conquistato il titolo italiano. Ottimi risultati anche per Lara Marzola, vincitrice nelle categorie Mistery e Classic, e per Celeste Migliorin, che, a soli 8 anni, ha ottenuto due primi posti: campionessa italiana nella oriental dance 8/12 e oriental show dance 8/12.

Da segnalare inoltre il successo di Alessia Paola Borodi, laureatasi campionessa italiana alla sua prima partecipazione ai Campionati Italiani, e quello di Giorgia Ranni Senese, pronta al passaggio nella classe internazionale. Gli altri titoli italiani sono arrivati nel Duo Show Oriental Dance con Paola Piccolo e Lucia Daraio, che hanno completato un bilancio di risultati particolarmente positivo per la società.

L’importante bottino, che consiste nello specifico di 9 ori, 10 argenti e 3 bronzi, ottenuto a Rimini rappresenta una conferma della crescita del gruppo, costruita attraverso un percorso basato sulla preparazione tecnica, sull’impegno e sullo spirito di squadra.

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