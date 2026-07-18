Città

SARONNO – L’importanza dell’ascolto, dell’empatia e dell’uso consapevole delle parole è stata al centro del secondo appuntamento formativo dedicato alla Comunicazione Nonviolenta, incontro promosso da Casa di Marta per i volontari impegnati nelle attività della struttura. La serata è stata guidata da Giovanni Caimi, coordinatore dei servizi educativi della cooperativa sociale Intrecci, che ha illustrato i principi fondamentali, fornendo ai partecipanti strumenti pratici per affrontare le relazioni quotidiane in modo più efficace.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la comunicazione non-violenta si fondi sul rispetto reciproco e sulla capacità di ascoltare l’altro con attenzione. Caimi ha spiegato l’importanza di osservare i fatti senza lasciarsi condizionare da giudizi o preconcetti, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni senza attribuire responsabilità agli altri e individuare i bisogni che si nascondono dietro ogni stato d’animo, come il desiderio di rispetto, sicurezza, affetto o ascolto.

Un altro tema affrontato ha riguardato la necessità di formulare richieste chiare e concrete, lasciando sempre all’interlocutore la libertà di accoglierle oppure rifiutarle. Centrale anche il concetto di ascolto empatico, inteso come la capacità di comprendere sentimenti e bisogni dell’altra persona senza interrompere né giudicare. La comunicazione nonviolenta, è stato ricordato, invita inoltre ciascuno ad assumersi la responsabilità delle proprie emozioni.

L’iniziativa si è conclusa con un confronto tra relatore e volontari. Le domande e gli interventi dei presenti hanno offerto l’occasione per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati e riflettere sulla loro applicazione nell’attività quotidiana svolta all’interno di Casa di Marta.

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