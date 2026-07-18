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CASTIGLIONE OLONA – Una serata all’insegna della solidarietà per sostenere i bambini dell’orfanotrofio “Star of Hope” e la missione di Bekà. L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio, a partire dalle 20, alla Locanda alla Collegiata di via Cardinal Branda Castiglioni 1, nel borgo storico di Castiglione Olona.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castiglione Olona, è stata promossa da Gaia Bombelli e Alice Girardi, due giovani che hanno vissuto un’esperienza di volontariato all’interno dell’orfanotrofio e hanno deciso di trasformare quel percorso in un progetto concreto di aiuto.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore dell’orfanotrofio “Star of Hope” e della missione di Bekà, con l’obiettivo di sostenere le attività rivolte ai bambini, contribuendo ai loro percorsi di crescita, istruzione e assistenza.

Nel corso dell’evento sarà presente anche don Mario Morstabilini, parroco impegnato nella missione di Ngaoundéré, in Camerun, dove si trova la struttura destinataria della raccolta fondi. La sua testimonianza offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà dell’orfanotrofio e i progetti portati avanti quotidianamente a favore dei più piccoli.

La serata rappresenterà quindi un’occasione per coniugare convivialità e solidarietà, contribuendo concretamente a dare nuove opportunità e speranza ai bambini seguiti dalla missione camerunense.

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