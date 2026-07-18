Città

SARONNO – “Oggi si presentano in città, ma ben poche sono le voci che si sono levate contro l’arrivo dell’ennesima formazione di estrema destra sul nostro territorio: tra queste, quella dell’assessora Rufini.

Bene ha fatto, giorni fa, l’assessora a parlare di Futuro Nazionale nei termini in cui ne ha parlato”

Inizia così la nota di Attac Saronno che prosegue: “All’autonominato capogruppo in consiglio comunale, che parla di violazione del principio costituzionale della libera associazione in partiti, ricordiamo che è la Costituzione stessa a vietare la ricostituzione del partito fascista anche in altre forme. Non a caso Attac Saronno, in occasione dell’ultima tornata elettorale, decise di non rivolgere le proprie richieste al candidato Azzi. Oggi può esistere un Vannacci perché ieri si permise un Almirante, e poi un Fini e una Meloni. Un Bossi, e poi un Salvini. Un Berlusconi, e oggi… altri Berlusconi”.

E continuano: “Coerenti da sempre con le nostre posizioni, espresse quando nostri esponenti sedevano in consiglio comunale e non votavano a favore dell’ingresso in consiglio comunale degli eletti dell’allora Alleanza Nazionale, non possiamo quindi che solidarizzare con le parole di Rufini, perché esprimono una critica politica, a differenza dei suoi pavidi colleghi che la buttano sul tecnico”.

il gruppo però si toglie anche qualceh sassolino dalle scarpe: “A lei ricordiamo, però, che la sua formazione, Tu@Saronno, non sempre brilla per capacità di critica politica. Lo scorso dicembre, quando Attac Saronno osoò compiere l’atto di “lesa maestà” criticando nel metodo e nel merito il “progetto Gorla” sull’ex Isotta Fraschini, la civica rispose con un grottesco comunicato stampa fatto di riferimenti bullizzanti sull’età dei nostri componenti (si chiama ageismo), oltre che con imbarazzanti giustificazioni ad appoggiare un’opera finanziata da fondi sovrani di paesi chiaramente lesivi dei diritti di stranieri e comunità lgbtqi+ (“si guardi alle violazioni che avvengono qui”: come se non lo sapessimo e non le combattessimo da prima di voi, noi vecchiett*).

“Perché antifascisti si è ovunque, non solo dove e quando serve. Poiché il fascismo è sempre stato la stampella del capitalismo in difficoltà: se lo ricordi Luca Amadio, che fino a ieri scendeva in piazza a difendere l’ospedale pubblico e oggi sta (come l’altro ieri, del resto) con quanti partecipano al grande partito trasversale delle privatizzazioni del servizio pubblico. Per dare risorse ai ricchi, alla guerra e al genocidio. Contro i diritti e gli interessi delle cittadine e dei cittadini”.

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