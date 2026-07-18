Comasco

CARATE URIO – Due uomini domiciliati nel Varesotto sono stati denunciati dai carabinieri al termine di un’indagine su un tentativo di truffa ai danni di un’anziana di 87 anni. I militari della stazione di Cernobbio hanno deferito in stato di libertà un 27enne e un 28enne, ritenuti responsabili in concorso del tentato raggiro avvenuto il 13 luglio a Carate Urio, nel Comasco.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era falsamente presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di dover verificare i monili d’oro custoditi nell’abitazione in relazione a una presunta rapina, il truffatore aveva annunciato l’arrivo di un collega.

Poco dopo, un uomo si è presentato alla porta qualificandosi anch’egli come carabiniere. L’87enne, però, si è insospettita, ha contattato la figlia e il falso militare è stato costretto ad allontanarsi senza riuscire a impossessarsi di denaro o preziosi.

Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori accertamenti tecnici, hanno permesso ai militari di individuare il veicolo utilizzato dai presunti responsabili.

La sera stessa del 13 luglio, grazie alla nota di rintraccio diramata dai carabinieri di Cernobbio, la Polizia Stradale di Gallarate ha fermato l’auto e identificato il conducente, un 27enne. All’interno del veicolo sono stati trovati diversi monili d’oro, ora sottoposti agli accertamenti del caso. La successiva attività investigativa ha consentito di identificare anche il presunto complice, un 28enne, entrambi domiciliati nel Varesotto.

Le indagini proseguono per verificare un eventuale coinvolgimento dei due in altri episodi analoghi e per accertare la provenienza dei gioielli sequestrati, oltre all’eventuale presenza di altre vittime.

I carabinieri rinnovano l’invito, in particolare alle persone anziane, a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate telefonicamente da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o da falsi pubblici ufficiali. In caso di dubbi è consigliabile interrompere immediatamente la conversazione e contattare il numero unico di emergenza 112.

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