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SARONNO – Anche gli Esercenti dello spettacolo viaggiante, l’associazione di categoria di chi opera nei luna park, hanno espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese morto dopo il grave incidente avvenuto al luna park di Spotorno giovedì notte. Con un messaggio diffuso nelle ultime ore, gli operatori del settore hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia del ragazzo, sottolineando il dolore suscitato da una tragedia che ha profondamente colpito “un mondo che ogni giorno lavora per regalare momenti di svago e serenità a bambini e famiglie”. “La tragedia avvenuta all’interno del luna park ci ha profondamente colpiti e addolorati. Un evento così drammatico rappresenta un dolore immenso per tutti noi, che ogni giorno lavoriamo con l’unico obiettivo di offrire alle famiglie e ai bambini momenti di gioia, serenità e spensieratezza”, si legge nella nota.

Il messaggio prosegue con un pensiero rivolto ai familiari del giovane: “In questo momento di profondo dolore, il nostro pensiero va innanzitutto alla famiglia della vittima, alla quale esprimiamo il nostro più sincero, profondo e sentito cordoglio, unendoci al loro immenso dolore. Con rispetto e partecipazione al lutto, ci stringiamo attorno ai familiari e a tutte le persone coinvolte”.

Si tratta di una presa di posizione che si aggiunge ai numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da istituzioni, associazioni sportive e realtà del territorio, tutte accomunate dal dolore per la perdita del giovane saronnese.

18072026