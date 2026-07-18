SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 17 luglio, in primo piano il violento temporale che ha colpito il Saronnese nella notte con grandine e forti raffiche di vento. Grande commozione anche per la tragica morte del quindicenne Alessio Colletti, mentre la cronaca racconta un grave incidente sulla Saronno-Monza che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Spazio infine al dibattito politico con la lettera aperta dell’assessore Proserpio sulla vicenda Reverie.

Il violento temporale che si è abbattuto nelle prime ore del mattino ha portato grandine, pioggia intensa e forti raffiche di vento tra Saronno e Solaro, svegliando molti residenti. Nonostante l’intensità del maltempo, i sottopassi cittadini hanno retto senza registrare allagamenti significativi.

Profondo dolore in città per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni deceduto dopo il tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte della comunità, delle istituzioni e delle realtà sportive che lo conoscevano.

Momenti di apprensione sulla Saronno-Monza per uno scontro tra un’auto e una moto. Le condizioni del motociclista hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, mentre sul posto sono intervenuti anche i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tiene banco anche la vicenda Reverie, con la lettera aperta dell’assessore Franco Proserpio che interviene per chiarire le scelte dell’Amministrazione e ricostruire le motivazioni che hanno accompagnato le decisioni sul progetto.