Calcio

SARONNO – Anche il Fbc Saronno ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese, calciatore di Amor Sportiva, tragicamente scomparso dopo il grave incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, il principale club calcistico cittadino ha voluto abbracciare idealmente la famiglia del ragazzo e tutta la comunità sportiva che lo aveva visto crescere.

“Esprimiamo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Alessio. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo con sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di squadra, agli allenatori, ai dirigenti e a tutta l’Amor. Di fronte a tragedie come questa non esistono colori o rivalità: tutta la comunità sportiva si unisce nel ricordo di un ragazzo troppo presto strappato all’affetto dei suoi cari”, si legge nella nota diffusa dalla società biancoceleste.

Un messaggio che si aggiunge alle numerose attestazioni di affetto e cordoglio giunte in queste ore dal mondo del calcio e dello sport, accomunato dal dolore per la perdita di un ragazzo conosciuto e apprezzato sui campi del territorio.

Alessio Colletti, 15 anni, è morto all’ospedale San Paolo di Savona, dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto nella nottata di giovedì precedente al luna park di Spotorno, durante una vacanza in Liguria. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane sarebbe rimasto vittima di una scarica elettrica mentre utilizzava un’attrazione. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

18072026