Calcio

SARONNO – Anche il Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese morto dopo il grave incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

Con una nota ufficiale, il presidente Valentina Battistini, il consiglio direttivo e tutto il Comitato regionale Lombardia hanno manifestato la propria vicinanza alla famiglia del giovane e all’Amor Sportiva, società nella quale Alessio militava.

“Il presidente Valentina Battistini, il consiglio direttivo e tutto il Comitato regionale Lombardia Lnd, affranti e profondamente commossi, partecipano al dolore della famiglia e di tutta Amor Sportiva per la tragica e prematura scomparsa di Alessio, innamorato del calcio e apprezzato da tutti per i suoi valori umani e sportivi. La passione e il sorriso di Colle vivrà per sempre nel ricordo di tutte le persone che lo hanno incontrato”, si legge nel messaggio diffuso dalla Lega nazionale dilettanti Lombardia.

Parole che si aggiungono ai numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà arrivati in queste ore dal mondo del calcio lombardo e nazionale, unito nel ricordo di un ragazzo che aveva saputo lasciare un segno dentro e fuori dal campo.

Alessio Colletti, 15 anni, è morto all’ospedale San Paolo di Savona, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto la sera precedente al luna park di Spotorno, durante una vacanza. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

18072026