Comasco

LOMAZZO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio, in via Graffignana, all’altezza del passaggio a livello. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili.

L’allarme è scattato alle 8.52. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, il personale sanitario del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo i dati di Areu, nell’incidente sono rimasti coinvolti una donna di 37 anni e un uomo di 71 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo e le loro condizioni si sono rivelate non gravi. Dopo le prime cure sul posto sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di Como.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata si sono registrati rallentamenti alla circolazione nella zona del passaggio a livello. Tra gli enti allertati anche i carabinieri e, in via precauzionale, è stato segnalato il blocco della circolazione ferroviaria durante le fasi dell’intervento. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.

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