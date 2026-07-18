Comasina

CESANO MADERNO – Proseguono gli interventi del Comune di Cesano Maderno dopo il violento temporale accompagnato da una forte grandinata che ha colpito la città l’altra notte. I tecnici comunali sono al lavoro per verificare le conseguenze del maltempo sul patrimonio pubblico e programmare gli interventi necessari al ripristino delle strutture danneggiate. Secondo quanto reso noto dall’Amministrazione comunale, le criticità rilevate riguardano soprattutto serramenti, coperture, vetri e lucernari di diversi edifici pubblici. Danni sono stati registrati anche al comando della polizia locale, dove sono già stati avviati gli interventi di ripristino.

Nel frattempo il Comune sta monitorando costantemente la situazione con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità degli spazi pubblici. Parallelamente sono iniziate le operazioni di pulizia delle strade, che proseguiranno anche nei prossimi giorni per rimuovere gli accumuli di foglie, rami e altri detriti lasciati dal nubifragio in diverse zone della città.

L’Amministrazione invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali criticità che interessino aree pubbliche, come strade, pensiline, ponti o aree verdi comunali, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dal Comune.

18072026