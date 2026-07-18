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SARONNO – Sabato 18 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso e tempo stabile dall’alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni e resta attiva l’allerta afa, con temperature elevate favorite dal consolidamento dell’alta pressione.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 22°C e una massima di 33°C, con caldo più intenso nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli da nord al mattino, per poi ruotare da sudovest nel pomeriggio senza particolari rinforzi. Il sole sarà protagonista per l’intera giornata, con soltanto qualche locale annuvolamento nelle prime ore del mattino e condizioni favorevoli per le attività all’aperto, pur con la necessità di prestare attenzione al caldo.

Nel resto della Lombardia il rafforzamento dell’alta pressione garantirà condizioni analoghe. Sulle basse pianure occidentali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle basse pianure orientali e nelle aree pedemontane sarà possibile qualche nube sparsa nelle prime ore del giorno, destinata a lasciare spazio a schiarite. Sulle Prealpi occidentali il tempo sarà variabile con ampi spazi di sole nel pomeriggio, mentre Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche vedranno nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a rasserenamenti più estesi entro sera. Nel complesso, il quadro meteorologico regionale resterà stabile e molto simile a quello previsto per Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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