Cronaca

SARONNO – Sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di conoscere la data dei funerali di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese tragicamente scomparso nei giorni scorsi durante una vacanza in Liguria. Le esequie potranno infatti essere fissate solo dopo il rilascio del nulla osta da parte della Procura di Savona, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto.

Gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda e hanno affidato al medico legale l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo del ragazzo. Nell’ambito delle indagini saranno esaminati i verbali e le relazioni delle forze dell’ordine intervenute al luna park subito dopo l’incidente, oltre alle testimonianze raccolte sul posto, ai resoconti dei soccorritori e alla documentazione sanitaria dell’ospedale savonese dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita. Tutti i rilievi tecnici sono stati invece realizzati dai vigili del fuoco. Una volta conclusi gli accertamenti della magistratura, il funerale sarà celebrato a Saronno, città nella quale Alessio viveva con la famiglia.

Secondo la ricostruzione finora emersa, l’incidente è avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno, dove Alessio Colletti si trovava in vacanza con un amico e i genitori dell’amico. Il 15enne sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre utilizzava un’attrazione di tipo “calciometro”. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato sottoposto a lunghe manovre di rianimazione prima del trasporto all’ospedale San Paolo di Savona, dove è deceduto nelle prime ore di venerdì.

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