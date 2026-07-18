Città

SARONNO – “In queste settimane abbiamo scelto di non intervenire nel dibattito sul festival Reverie. Riteniamo che le polemiche non aiutino nessuno e che ogni iniziativa organizzata con l’obiettivo di valorizzare la città meriti rispetto. Tuttavia, dopo le tante dichiarazioni e i numerosi commenti letti in questi giorni, sentiamo il dovere di chiarire alcuni punti”.

Così inizia la nota di Confcommercio Saronno che rompe il silenzio delle ultime settimane e interviene nel dibattito cittadino in corso dopo l’evento Reverie il festival delle arti performative che si è tenuto lo scorso weekend a Saronno.

“Ci preme innanzitutto ricordare che, negli ultimi anni, il lavoro svolto per la Notte Bianca è stato il risultato di una stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, all’interno del Distretto urbano del commercio e con il supporto di una società specializzata nell’organizzazione di eventi. Il tutto unito dalla regia di Confcommercio Saronno. Per questo motivo ci dispiace vedere come, nel dibattito di questi giorni, il percorso costruito insieme negli ultimi tre anni venga sminuito.

Definire la Notte Bianca come un semplice evento commerciale non rende giustizia alla sua evoluzione. L’iniziativa è cresciuta anno dopo anno, ospitando spettacoli, musica, artisti di strada come per la Buskers Night e portando a Saronno anche proposte mai viste prima in Italia. Ridurre tutto questo alla sola dimensione commerciale significa non riconoscere il lavoro svolto e la qualità di un progetto che ha saputo unire più anime.

Per questo riteniamo sbagliato rappresentare la Notte Bianca e Reverie come se fossero due modelli opposti. Peraltro lo stesso festival Reverie poteva essere integrato nella Notte Bianca. La nostra esperienza, infatti, dimostra che commercio e cultura possono convivere, crescere insieme e alimentarsi reciprocamente. La Notte Bianca è diventata negli anni un evento commerciale e culturale, con l’obiettivo di attrarre un pubblico il più ampio possibile e offrire occasioni di qualità per tutta la città e il comprensorio. Proprio perché si trattava di un format ormai consolidato e in continua crescita, pensiamo che avrebbe potuto rappresentare una vetrina importante per gli artisti di Reverie, inserendoli in un evento già capace di richiamare migliaia di persone e di garantire loro una visibilità ancora maggiore e meritata.

In qualità di soci del Distretto urbano del commercio e nel rispetto dei commercianti che rappresentiamo, riteniamo corretto chiarire anche un altro aspetto. La posizione di Confcommercio era quella di confermare la Notte Bianca a luglio. Abbiamo però accettato la scelta dell’Amministrazione comunale di sostituirla con Reverie, nella consapevolezza che le risorse destinate agli eventi estivi sono prevalentemente pubbliche e che, di conseguenza, la decisione finale spetta legittimamente al Comune.

La serata di fine estate annunciata per settembre è nata in un secondo momento e ringraziamo l’Amministrazione per aver scelto di destinare ulteriori risorse a un nuovo appuntamento. È però corretto precisare che, per periodo e budget, non si tratta di un evento con la portata e l’impatto della Notte Bianca come la conosciamo a Saronno. In questa occasione, come sempre, Confcommercio metterà il massimo impegno, collaborando con tutti i soggetti coinvolti per ottenere il miglior risultato possibile.

Apprezziamo il ringraziamento rivolto dall’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio e anche noi come associazione desideriamo ringraziare sinceramente tutti gli esercenti che hanno scelto di aderire e di credere nel progetto Rêverie, investendo tempo, energie e risorse. Allo stesso tempo riteniamo doveroso evidenziare che il riscontro finale raccolto dalle attività commerciali non è stato all’altezza dell’impegno profuso, né dei risultati registrati dalla Notte Bianca nelle sue ultime edizioni.

Questo non vuole essere un giudizio definitivo su Reverie, che era alla sua prima edizione e che, come tutti i nuovi progetti, può crescere e migliorare. È però importante che il confronto parta dai dati, dalle esperienze e dal rispetto del lavoro svolto da tutti, senza sminuire quanto costruito negli anni e senza creare un clima divisivo che non fa bene alla città.

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