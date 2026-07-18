Groane

SOLARO – La sindaca Nilde Moretti ha partecipato a una delle udienze del processo Hydra al Tribunale di Milano, affiancando altri amministratori locali nell’iniziativa promossa da Avviso pubblico per manifestare il sostegno delle istituzioni ai magistrati impegnati nel contrasto alle mafie.

L’iniziativa nasce dopo le minacce ricevute dai magistrati titolari dell’inchiesta. Per questo, a ogni udienza è presente a rotazione una delegazione di sindaci dell’area metropolitana milanese con l’obiettivo di “tenere alta la guardia” sulla presenza della criminalità organizzata in Lombardia e testimoniare la vicinanza delle amministrazioni locali alla magistratura.

Il processo Hydra, in corso al Tribunale di Milano, riguarda la presunta alleanza tra Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra in Lombardia. Secondo quanto ricordato dalla sindaca, la presenza degli amministratori è organizzata su iniziativa di Avviso Pubblico, associazione di enti locali e Regioni impegnata nella promozione della cultura della legalità, di cui fa parte anche il Comune di Solaro.

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