Retrostazione, la mozione di Forza Italia: le richieste e il testo integrale
18 Luglio 2026
SARONNO – Un piano straordinario per la sicurezza e la riqualificazione del quartiere Retrostazione e una riflessione sulla destinazione dell’ex Bernardino Luini. Sono i contenuti della mozione urgente presentata da Forza Italia in consiglio comunale dopo il sopralluogo effettuato dalla sindaca Ilaria Pagani con alcuni residenti nella zona.
Nel documento, firmato dai consiglieri Lorenzo Azzi, Agostino De Marco e Rienzo Azzi, il gruppo di opposizione sostiene che il quartiere sia interessato da tempo da problemi di degrado, insicurezza, scarsa illuminazione e criticità nella convivenza urbana. Forza Italia evidenzia inoltre che, secondo quanto riportato dalla stampa, il sopralluogo sarebbe stato organizzato con il coinvolgimento di un partito della maggioranza e chiede che in futuro iniziative di questo tipo siano aperte e comunicate a tutti i residenti, ai commercianti, alle associazioni e agli operatori economici della zona.
La mozione impegna sindaca e giunta a riferire entro 30 giorni in commissione consiliare sull’esito del sopralluogo, illustrando le criticità emerse e le proposte raccolte. Viene inoltre chiesta la convocazione, entro settembre, di un’assemblea pubblica di quartiere aperta a tutti i soggetti interessati.
Tra le richieste figura anche la predisposizione, entro 60 giorni, di una mappatura completa delle criticità del Retrostazione, con particolare attenzione a illuminazione, pulizia, manutenzione, videosorveglianza, viabilità, accessibilità alla stazione e fenomeni di spaccio e degrado. Successivamente l’Amministrazione dovrebbe presentare un piano straordinario con tempi, costi, fonti di finanziamento e soggetti responsabili di ogni intervento.
Forza Italia propone inoltre l’istituzione di un tavolo permanente con residenti, attività economiche, Ferrovienord, proprietari degli immobili e autorità competenti, oltre al potenziamento degli interventi di pulizia, manutenzione, illuminazione, controlli e videosorveglianza.
Una parte della mozione riguarda l’ex Bernardino Luini, edificio destinato dal Piano integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini a ospitare un polo formativo Ifts e Its. Il gruppo chiede che, prima di procedere, venga presentata una relazione sulla sicurezza dell’area, sui flussi di studenti e personale, sull’accessibilità e sull’impatto sulla viabilità.
Infine Forza Italia propone di avviare un confronto con la proprietà dell’immobile, Ferrovienord, Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Polizia ferroviaria per valutare la possibilità di destinare l’ex Bernardino Luini, in tutto o in parte, anche a funzioni pubbliche e a un presidio stabile per la sicurezza del quartiere.
MOZIONE URGENTE
AI SENSI DELL’ART. 69 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETRO-STAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELL’EX BERNARDINO LUINI
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- il retro-stazione rappresenta da anni una delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado, insicurezza percepita, scarsa illuminazione, abbandono di immobili e difficoltà di convivenza urbana;
- in data 12 luglio 2026 la stampa locale ha riferito di un sopralluogo effettuato dalla Sindaca Ilaria Pagani, insieme ad alcuni componenti dell’Amministrazione comunale e ad alcuni residenti;
- secondo quanto riportato, l’iniziativa sarebbe nata grazie alla collaborazione di uno dei partiti appartenenti alla maggioranza consiliare;
- i residenti partecipanti hanno deﬁnito la situazione attuale del quartiere “invivibile” e hanno manifestato l’aspettativa che al sopralluogo seguano cambiamenti e interventi concreti;
- non risulta che l’iniziativa sia stata preventivamente comunicata pubblicamente a tutti i residenti, ai commercianti, agli operatori economici, alle associazioni e alle altre realtà presenti nel quartiere;
- la presenza quotidiana di attività commerciali, professionali e di servizio costituisce già oggi una forma importante di presidio sociale dell’area e rende necessario un loro coinvolgimento strutturato;
- nell’ambito del Piano Integrato di Intervento relativo all’area ex Isotta Fraschini è previsto il recupero dell’ex Bernardino Luini con l’insediamento di funzioni scolastiche e formative, in particolare di un polo IFTS e ITS;
CONSIDERATO CHE
- il rapporto tra Amministrazione comunale e cittadini deve avvenire attraverso modalità istituzionali, pubbliche, inclusive e trasparenti, senza che sia necessaria l’intermediazione di partiti politici;
- un sopralluogo istituzionale, per essere realmente utile, deve tradursi in una ricognizione formale delle criticità;
- la destinazione dell’ex Bernardino Luini a polo scolastico e formativo richiede una preventiva e approfondita valutazione delle condizioni di sicurezza, accessibilità, mobilità pedonale, trasporto pubblico, gestione dei flussi e vivibilità dell’intero comparto;
- prima di richiamare quotidianamente nell’area studenti, docenti e personale è indispensabile veriﬁcare che il contesto urbano possa garantirne la sicurezza;
- la collocazione dell’ex Bernardino Luini, a ridosso della stazione e del retro-stazione, rende necessario valutare anche destinazioni alternative o integrate che comprendano un presidio pubblico stabile e funzioni connesse alla sicurezza;
IMPEGNA
la Sindaca e la Giunta Comunale, nell’ambito delle loro competenze,
- a riferire entro trenta giorni alla commissione consiliare competente in merito al sopralluogo effettuato, indicando:
- le modalità con cui è stato organizzato;
- i soggetti istituzionali e politici coinvolti;
- i criteri con cui sono stati coinvolti i cittadini presenti;
- le criticità rilevate;
- le proposte e le richieste raccolte
- a convocare, entro il mese di settembre 2026, un’assemblea pubblica di quartiere, adeguatamente pubblicizzata e aperta a tutti i residenti, ai commercianti, agli operatori economici, alle associazioni e ai proprietari degli immobili interessati
- a predisporre entro sessanta giorni una mappatura completa delle criticità del retro-stazione, comprendente almeno:
- illuminazione pubblica;
- pulizia e manutenzione;
- immobili e aree abbandonate;
- videosorveglianza;
- viabilità e percorsi pedonali;
- accessibilità alla stazione
- presenza di fenomeni di spaccio, bivacco e degrado
- aree sulle quali sia necessario intervenire in collaborazione con soggetti privati o altri enti
- a presentare al Consiglio Comunale un Piano Straordinario per il retro-stazione, indicando per ciascun intervento:
- il soggetto responsabile;
- il costo previsto;
- la fonte di ﬁnanziamento;
- la data di avvio;
- la data prevista di completamento
- ad attivare un tavolo permanente sul retro-stazione, con la partecipazione dei residenti, delle attività economiche, delle associazioni, di Ferrovienord, delle proprietà interessate e delle autorità competenti in materia di sicurezza
- a potenziare gli interventi immediati di pulizia, illuminazione, manutenzione, controllo e videosorveglianza, coordinando l’azione della Polizia Locale con le altre Forza dell’ordine
- a garantire aggiornamenti pubblici almeno trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi, attraverso il sito istituzionale e la commissione consiliare competente
- a sottoporre alla commissione consiliare competente, prima dell’adozione di ulteriori atti comunali relativi all’insediamento del polo IFTS e ITS nell’ex Bernardino Luini, una relazione contenente:
- uno studio sulla sicurezza dell’area;
- una valutazione dei flussi di studenti e personale;
- un’analisi dell’accessibilità pedonale e del trasporto pubblico;
- una valutazione dell’impatto sulla viabilità;
- le misure necessarie per garantire la sicurezza degli utenti
- ad avviare un confronto formale con la proprietà dell’ex Bernardino Luini, Ferrovienord, Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Polizia Ferroviaria, al ﬁne di valutare la possibilità di destinare l’immobile, in tutto o in parte, anche a funzioni pubbliche e a un presidio stabile di sicurezza
- a garantire che i futuri sopralluoghi istituzionali nei quartieri siano preventivamente comunicati alla cittadinanza, assicurando pari possibilità di partecipazione e impedendo che l’accesso alla Sindaca e alla Giunta possa apparire subordinato all’intermediazione di una forza politica.