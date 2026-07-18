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SARONNO – Un piano straordinario per la sicurezza e la riqualificazione del quartiere Retrostazione e una riflessione sulla destinazione dell’ex Bernardino Luini. Sono i contenuti della mozione urgente presentata da Forza Italia in consiglio comunale dopo il sopralluogo effettuato dalla sindaca Ilaria Pagani con alcuni residenti nella zona.

Nel documento, firmato dai consiglieri Lorenzo Azzi, Agostino De Marco e Rienzo Azzi, il gruppo di opposizione sostiene che il quartiere sia interessato da tempo da problemi di degrado, insicurezza, scarsa illuminazione e criticità nella convivenza urbana. Forza Italia evidenzia inoltre che, secondo quanto riportato dalla stampa, il sopralluogo sarebbe stato organizzato con il coinvolgimento di un partito della maggioranza e chiede che in futuro iniziative di questo tipo siano aperte e comunicate a tutti i residenti, ai commercianti, alle associazioni e agli operatori economici della zona.

La mozione impegna sindaca e giunta a riferire entro 30 giorni in commissione consiliare sull’esito del sopralluogo, illustrando le criticità emerse e le proposte raccolte. Viene inoltre chiesta la convocazione, entro settembre, di un’assemblea pubblica di quartiere aperta a tutti i soggetti interessati.

Tra le richieste figura anche la predisposizione, entro 60 giorni, di una mappatura completa delle criticità del Retrostazione, con particolare attenzione a illuminazione, pulizia, manutenzione, videosorveglianza, viabilità, accessibilità alla stazione e fenomeni di spaccio e degrado. Successivamente l’Amministrazione dovrebbe presentare un piano straordinario con tempi, costi, fonti di finanziamento e soggetti responsabili di ogni intervento.

Forza Italia propone inoltre l’istituzione di un tavolo permanente con residenti, attività economiche, Ferrovienord, proprietari degli immobili e autorità competenti, oltre al potenziamento degli interventi di pulizia, manutenzione, illuminazione, controlli e videosorveglianza.

Una parte della mozione riguarda l’ex Bernardino Luini, edificio destinato dal Piano integrato di intervento dell’ex Isotta Fraschini a ospitare un polo formativo Ifts e Its. Il gruppo chiede che, prima di procedere, venga presentata una relazione sulla sicurezza dell’area, sui flussi di studenti e personale, sull’accessibilità e sull’impatto sulla viabilità.

Infine Forza Italia propone di avviare un confronto con la proprietà dell’immobile, Ferrovienord, Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri e Polizia ferroviaria per valutare la possibilità di destinare l’ex Bernardino Luini, in tutto o in parte, anche a funzioni pubbliche e a un presidio stabile per la sicurezza del quartiere.

MOZIONE URGENTE

AI SENSI DELL’ART. 69 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL RETRO-STAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELL’EX BERNARDINO LUINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

il retro-stazione rappresenta da anni una delle aree maggiormente interessate da fenomeni di degrado, insicurezza percepita, scarsa illuminazione, abbandono di immobili e difficoltà di convivenza urbana;

in data 12 luglio 2026 la stampa locale ha riferito di un sopralluogo effettuato dalla Sindaca Ilaria Pagani, insieme ad alcuni componenti dell’Amministrazione comunale e ad alcuni residenti;

secondo quanto riportato, l’iniziativa sarebbe nata grazie alla collaborazione di uno dei partiti appartenenti alla maggioranza consiliare;

i residenti partecipanti hanno deﬁnito la situazione attuale del quartiere “invivibile” e hanno manifestato l’aspettativa che al sopralluogo seguano cambiamenti e interventi concreti;

non risulta che l’iniziativa sia stata preventivamente comunicata pubblicamente a tutti i residenti, ai commercianti, agli operatori economici, alle associazioni e alle altre realtà presenti nel quartiere;

la presenza quotidiana di attività commerciali, professionali e di servizio costituisce già oggi una forma importante di presidio sociale dell’area e rende necessario un loro coinvolgimento strutturato;

nell’ambito del Piano Integrato di Intervento relativo all’area ex Isotta Fraschini è previsto il recupero dell’ex Bernardino Luini con l’insediamento di funzioni scolastiche e formative, in particolare di un polo IFTS e ITS;

CONSIDERATO CHE

il rapporto tra Amministrazione comunale e cittadini deve avvenire attraverso modalità istituzionali, pubbliche, inclusive e trasparenti, senza che sia necessaria l’intermediazione di partiti politici;

un sopralluogo istituzionale, per essere realmente utile, deve tradursi in una ricognizione formale delle criticità;

la destinazione dell’ex Bernardino Luini a polo scolastico e formativo richiede una preventiva e approfondita valutazione delle condizioni di sicurezza, accessibilità, mobilità pedonale, trasporto pubblico, gestione dei flussi e vivibilità dell’intero comparto;

prima di richiamare quotidianamente nell’area studenti, docenti e personale è indispensabile veriﬁcare che il contesto urbano possa garantirne la sicurezza;

la collocazione dell’ex Bernardino Luini, a ridosso della stazione e del retro-stazione, rende necessario valutare anche destinazioni alternative o integrate che comprendano un presidio pubblico stabile e funzioni connesse alla sicurezza;

IMPEGNA

la Sindaca e la Giunta Comunale, nell’ambito delle loro competenze,