SARONNO – Si è svolto ieri a Saronno l’appuntamento della campagna di sensibilizzazione “Libere anche qui”, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Saronno con l’assessora Lucy Sasso. L’iniziativa ha riunito relatrici ed esperte per approfondire il tema della violenza di genere negli spazi digitali e riflettere sugli strumenti di prevenzione e contrasto.

Nel corso della serata sono intervenute Valeria Campagna, promotrice della campagna “Libere anche qui”, Giulia Fossati, divulgatrice online, Maria Cristina Baggi del direttivo dell’associazione Tocca a Noi e Paola Baroni, avvocata dell’associazione Rete Rosa.

Tra gli argomenti affrontati ci sono stati il consenso in rete, le possibilità di denuncia, il ruolo dell’educazione affettiva e sessuale e l’evoluzione della normativa relativa alla violenza di genere online. Un confronto che ha evidenziato come il fenomeno non sia limitato a un luogo o a un momento preciso, ma possa manifestarsi in modo continuo attraverso gli strumenti digitali.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre sottolineato come il contrasto alla violenza online richieda il coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, dalle istituzioni al mondo della scuola, dello sport e del lavoro, per costruire un linguaggio condiviso e una maggiore consapevolezza.

La serata si è conclusa con un laboratorio di brainstorming che ha coinvolto direttamente i partecipanti. Attraverso un momento di confronto collettivo sono state raccolte idee e riflessioni sulle diverse forme della violenza di genere e sulle possibili azioni per prevenirla e contrastarla.

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