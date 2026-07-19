Basket

SARONNO – Missione compiuta. La Robur Basket Saronno disputerà anche nella prossima stagione il campionato di Serie B Interregionale. È stata infatti accolta l’istanza di ripescaggio presentata dal club del presidente Ezio Vaghi dopo la retrocessione maturata al termine dello scorso campionato.

Una notizia particolarmente attesa dall’ambiente biancazzurro, che nelle settimane successive alla conclusione della stagione aveva deciso di percorrere la strada del ripescaggio, confidando nella disponibilità di posti in organico. La richiesta è stata accolta e consentirà così alla società saronnese di conservare la categoria. Per la Robur si tratta di un risultato importante, che permette di dare continuità al percorso costruito negli ultimi anni a livello nazionale e di programmare il futuro senza dover ripartire da un campionato inferiore.

La conferma in Serie B Interregionale rappresenta anche un segnale positivo per tutto il movimento cestistico cittadino. Ora la società potrà concentrarsi sulla definizione del roster e dell’organizzazione della nuova stagione, con l’obiettivo di farsi trovare pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato. Il club del presidente Ezio Vaghi potrà dunque affrontare il 2026-2027 ancora in Serie B Interregionale, trasformando quello che fino a poche settimane fa era soltanto un auspicio in una certezza ufficiale.

19072026