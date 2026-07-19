Città

SARONNO – Una giornata caratterizzata da diversi blackout in varie zone della città, con disagi per residenti e attività commerciali. Sabato 18 luglio si sono infatti registrate almeno due interruzioni della fornitura di energia elettrica, una in mattinata e una in serata, che hanno interessato quartieri differenti.

Il primo episodio si è verificato nella zona di via Roma e via Miola, dove la corrente è mancata per almeno quaranta minuti. Il blackout ha lasciato al buio abitazioni e attività della zona, creando disagi soprattutto a chi era impegnato nelle normali attività del sabato.

Un secondo blackout si è invece verificato in serata, intorno alle 19, coinvolgendo parte del centro cittadino. Anche in questo caso l’interruzione della fornitura ha provocato disagi a residenti, negozi e pubblici esercizi, in un orario di particolare affluenza nel cuore della città.

Nel corso della giornata sono state numerose le segnalazioni dei cittadini sui social e ai gestori dell’energia elettrica. Al momento non sono state rese note le cause dei blackout. Nelle ultime settimane il territorio del Saronnese è stato interessato da diversi episodi analoghi, con guasti alla rete elettrica che, in alcuni casi, sono stati collegati alle elevate temperature e al forte carico sulla rete dovuto all’utilizzo degli impianti di climatizzazione

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