Calcio

SARONNO – Archiviata una intensa campagna acquisti che ha portato numerosi volti nuovi alla corte di mister Danilo Tricarico, il Fbc Saronno guarda già alla nuova stagione di Eccellenza e ha ufficializzato il programma della preparazione estiva e delle amichevoli precampionato.

L’avvio dell’attività è fissato per lunedì 3 agosto, quando la squadra si ritroverà nel pomeriggio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro per il raduno e i primi allenamenti.

Il primo impegno sul campo arriverà giovedì 13 agosto, con un triangolare in programma alle 18 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, dove i biancocelesti affronteranno Renate e Sangiuliano in un test di prestigio contro due formazioni di categoria superiore.

Il calendario proseguirà sabato 22 agosto, ancora allo stadio Gianetti e sempre con calcio d’inizio alle 18, quando il Fbc ospiterà il Seregno.

Nemmeno ventiquattro ore dopo, domenica 23 agosto, i biancocelesti torneranno in campo in trasferta per affrontare l’Accademia Bmv.

Le ultime due amichevoli sono in programma nel fine settimana successivo: sabato 29 agosto il Saronno sarà ospite della Trevigliese, mentre domenica 30 agosto affronterà in trasferta il Fc Milanese, chiudendo così il percorso di avvicinamento all’inizio della nuova stagione ufficiale.

Il programma consentirà allo staff tecnico di verificare la condizione del gruppo e favorire l’inserimento dei numerosi nuovi innesti arrivati durante l’estate, in vista dell’esordio nel campionato di Eccellenza.

Il programma

3 agosto : raduno nel pomeriggio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

: raduno nel pomeriggio al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. 13 agosto, ore 18 : triangolare allo stadio Colombo Gianetti (via Biffi) con Renate , Fbc Saronno e Sangiuliano .

: triangolare allo stadio Colombo Gianetti (via Biffi) con , e . 22 agosto, ore 18 : Fbc Saronno-Seregno , stadio Colombo Gianetti.

: , stadio Colombo Gianetti. 23 agosto : Accademia Bmv-Fbc Saronno .

: . 29 agosto : Trevigliese-Fbc Saronno .

: . 30 agosto: Fc Milanese-Fbc Saronno.

19072026