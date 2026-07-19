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CASTIGLIONE OLONA – Si è conclusa l’edizione 2026 del Campo estivo di Castiglione Olona, iniziativa che anche quest’anno ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi grazie alla collaborazione tra Comune di Castiglione Olona, Oratorio San Luigi e Cooperativa Baobab.

Per tutta l’estate i partecipanti hanno preso parte a un ricco programma di attività educative e ricreative, tra giochi di gruppo, aiuto compiti, laboratori creativi, gite, giornate in piscina e momenti pensati per favorire la socializzazione, il divertimento e la crescita personale.

Fondamentale il contributo di educatori e animatori, che hanno accompagnato i ragazzi durante l’intero percorso, promuovendo valori come l’amicizia, la collaborazione e lo stare insieme.

Particolarmente originale il pomeriggio conclusivo, durante il quale gli animatori hanno trasformato il centro storico del borgo in un vero e proprio scenario investigativo. I partecipanti sono stati coinvolti in un “giallo” ispirato a un episodio realmente avvenuto nella storia di Castiglione Olona e ambientato nel 1422: tra indizi, enigmi e personaggi storici interpretati dagli stessi animatori, bambini e ragazzi hanno ricostruito il caso, vivendo un’esperienza che ha saputo coniugare gioco, storia e valorizzazione del patrimonio cittadino.

Al termine dell’iniziativa, l’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto, a partire da don Ambrogio Cortesi, insieme agli educatori, agli animatori e ai numerosi volontari che con impegno, disponibilità e passione hanno reso possibile lo svolgimento del campo estivo.

Un’esperienza che, sottolinea il Comune, ha regalato ai bambini e alle loro famiglie settimane ricche di sorrisi, nuove amicizie e momenti destinati a rimanere nel tempo.

19072026