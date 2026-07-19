Comasina

CESANO MADERNO – È stato inaugurato il nuovo Parco Pertini di Cassina Savina, completamente riqualificato per offrire al quartiere uno spazio verde più moderno, accessibile e inclusivo, pensato per accogliere bambini, famiglie, giovani, anziani e associazioni.

L’intervento ha interessato l’intera area, trasformandola con l’eliminazione delle barriere architettoniche e delle recinzioni, la realizzazione di nuovi percorsi drenanti, una moderna area giochi, una nuova area dedicata ai cani, nuovi arredi urbani e un sistema di illuminazione più efficiente. A completare la riqualificazione sono stati messi a dimora anche 40 nuovi alberi, destinati a rendere il parco ancora più verde e fruibile.

Tra le principali novità figura anche il nuovo circolo ricreativo in legno, una struttura moderna e accessibile che punta a diventare un punto di riferimento per la vita sociale e associativa del quartiere.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerosi cittadini, con tante famiglie e bambini che hanno subito preso possesso della nuova area giochi, mentre i proprietari dei cani hanno potuto testare il nuovo spazio loro dedicato.

Prima del tradizionale taglio del nastro e della benedizione impartita da don Alfredo Cermenati, il sindaco Gianpiero Bocca ha rivolto un ringraziamento agli uffici comunali, alle imprese, ai progettisti e alle maestranze che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. Presenti anche gli assessori della Giunta comunale e diversi consiglieri.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto all’Associazione Anziani e alle associazioni intervenute all’inaugurazione, tra cui Il Seme, Il Sorriso dell’Anima e l’Associazione Calcio Integrato.

Con la conclusione dell’intervento, il Parco Pertini si presenta come un nuovo punto di aggregazione per Cassina Savina, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le persone e offrire spazi di qualità a disposizione dell’intera comunità.

19072026