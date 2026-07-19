Sport

COSTA MASNAGA – I giovanissimi ciclisti del Pedale Saronnese continuano a regalare emozioni con la conquista di risultati spettacolari al prestigioso Meeting Regionale Strada disputato a Costa Masnaga lo scorso 11 luglio.

Nonostante la numerosissima partecipazione in una manifestazione d’élite che ha contato addirittura 458 giovani ciclisti iscritti, i ragazzi del Pedale Saronnese sono riusciti a mettersi in mostra da protagonisti con prestazioni di altissimo livello.

Nella categoria G1 Samuele Volonté conquista un grandioso undicesimo posto, mentre nella G6 Tommaso Aleotti si supera e riesce in modo spettacolare a sfiorare il podio arrivando quarto. Pestazione fenomenale, soprattutto, per Martina Lattuada che chiude con un argento classificandosi seconda in categoria G6 dopo una fuga emozionante in solitaria con la rivale.

Risultati che, nonostante il grande prestigio e la grandissima soddisfazione, ormai non stupiscono più vista l’enorme crescita della società sportiva saronnese che, con passione e dedizione, continua a regalare emozioni a giovanissimi ciclisti e alla città di Saronno

(Foto da Facebook)

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