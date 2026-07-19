Saronnese

CISLAGO – L’Amministrazione comunale di Cislago, in collaborazione con Avis Comunale e Zaminato Srl, ha pubblicato il bando del concorso “Beato don Luigi Monza”, rivolto agli studenti che conseguiranno il diploma di Esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa mette a disposizione quattro assegni-premio destinati ai diplomati che avranno ottenuto i migliori risultati.

Nel dettaglio saranno assegnati un premio da 500 euro lordi, uno da 400 euro lordi, uno da 350 euro lordi e uno da 250 euro lordi.

Possono partecipare gli studenti residenti o domiciliati nel Comune di Cislago almeno dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento e fino all’assegnazione del premio. È inoltre necessario aver frequentato, nell’anno scolastico 2025/2026, una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, sostenendo l’esame di Stato con una votazione finale non inferiore a 90/100. Sono ammessi sia i diplomi quadriennali sia quelli quinquennali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto al Protocollo del Comune di Cislago, scegliendo una delle modalità previste dal bando: consegna a mano oppure invio tramite posta elettronica certificata. Le domande potranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cislago, in piazza Toti 1, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

La richiesta, in carta libera, dovrà contenere le generalità del candidato, il codice fiscale, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico e i dati relativi alla scuola e alla classe frequentata nell’anno scolastico 2025/2026.

Alla domanda dovranno essere allegati l’autocertificazione del voto di maturità e della media dei voti dello scrutinio finale, l’informativa sulla privacy firmata per presa visione e una copia della carta d’identità.

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