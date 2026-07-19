Comasco

ROVELLASCA – L’ondata di maltempo ha interessato nel pomeriggio di sabato 18 luglio la bassa comasca, con una doppia cella temporalesca che ha attraversato Rovellasca, Turate e i comuni vicini. Il bilancio, almeno dalle prime segnalazioni, è decisamente più contenuto rispetto a quello registrato nei giorni scorsi, quando una grandinata aveva provocato ingenti danni alle coltivazioni di mais.

I fenomeni più intensi si sono concentrati tra Rovellasca, Rovello Porro, Mozzate e Lomazzo, dove si sono registrati forti rovesci, raffiche di vento e grandine. Fortunatamente i chicchi sono rimasti di piccole dimensioni, evitando danni diffusi a tetti, automobili e altre strutture. I disagi maggiori hanno riguardato la viabilità. L’intensità della pioggia ha provocato alcuni allagamenti stradali e rallentamenti alla circolazione, mentre le raffiche di vento hanno accompagnato il passaggio del fronte temporalesco. Numerose anche le segnalazioni di fulmini.

La perturbazione ha interessato un’ampia fascia del Comasco e del Canturino, con fenomeni localmente intensi ma molto variabili da una zona all’altra. Nella bassa comasca la grandinata è risultata meno distruttiva rispetto a quella che nei giorni precedenti aveva colpito le campagne, causando pesanti danni alle coltivazioni di mais e mettendo in difficoltà numerose aziende agricole.

(foto archvio)

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