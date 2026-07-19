Confcommercio rompe il silenzio sul caso Reverie con una nota in cui ripercorre il lavoro svolto negli ultimi anni per la Notte bianca, ribadisce che commercio e cultura possono convivere e spiega le ragioni della propria posizione nel confronto con l’Amministrazione.

Grande commozione per la scomparsa di Piercarlo Gerosa, storico presidente di Ski for Fun, ricordato da soci e amici per l’impegno e la passione con cui ha fatto crescere l’associazione. I funerali saranno celebrati martedì 21 luglio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Per i funerali del quindicenne Alessio Colletti sarà necessario attendere il nulla osta della Procura di Savona, che sta completando gli accertamenti sull’incidente avvenuto al luna park di Spotorno prima di autorizzare le esequie.

Colorati, dipinti a mano e con messaggi positivi: i ragazzi del Cag Tam Tam hanno nascosto in diversi punti della città decine di “sassi gentili”, invitando chi li trova a fotografarli, condividerli e rimetterli in circolazione per diffondere un piccolo gesto di gentilezza.