I più letti di ieri: Notte bianca, l’addio a Piercarlo Gerosa, lutto per Alessio Colletti e i sassi gentili
19 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 18 luglio, spazio al dibattito sulla Notte bianca e sul festival Reverie, al cordoglio per la scomparsa di Piercarlo Gerosa, agli aggiornamenti sulla vicenda di Alessio Colletti e a una curiosa iniziativa che invita i cittadini a cercare i “sassi gentili” nascosti in città.
Confcommercio rompe il silenzio sul caso Reverie con una nota in cui ripercorre il lavoro svolto negli ultimi anni per la Notte bianca, ribadisce che commercio e cultura possono convivere e spiega le ragioni della propria posizione nel confronto con l’Amministrazione.
Notte bianca – Reverie, Confcommercio Saronno rompe il silenzio: ecco la nota integrale
Grande commozione per la scomparsa di Piercarlo Gerosa, storico presidente di Ski for Fun, ricordato da soci e amici per l’impegno e la passione con cui ha fatto crescere l’associazione. I funerali saranno celebrati martedì 21 luglio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.
Addio a Piercarlo Gerosa, il presidente che ha fatto crescere Ski for Fun
Per i funerali del quindicenne Alessio Colletti sarà necessario attendere il nulla osta della Procura di Savona, che sta completando gli accertamenti sull’incidente avvenuto al luna park di Spotorno prima di autorizzare le esequie.
Morte di Alessio Colletti, per i funerali si attende il nulla osta della Procura
Colorati, dipinti a mano e con messaggi positivi: i ragazzi del Cag Tam Tam hanno nascosto in diversi punti della città decine di “sassi gentili”, invitando chi li trova a fotografarli, condividerli e rimetterli in circolazione per diffondere un piccolo gesto di gentilezza.
I “sassi gentili” invadono Saronno: scopriamo tutte le creazioni del Cag Tam Tam
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