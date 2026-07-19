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SARONNO – Domenica 19 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e tempo stabile. Non sono previste precipitazioni e permane l’allerta afa, anche se le temperature risulteranno leggermente più contenute rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 21°C e una massima di 32°C, con condizioni di caldo soprattutto nelle ore centrali della giornata. Al mattino i venti saranno assenti, mentre dal pomeriggio soffieranno deboli da sud-sudest, senza influenzare in modo significativo il quadro meteorologico. Il sole sarà protagonista per l’intera giornata, con soltanto qualche locale annuvolamento di scarsa consistenza e un contesto favorevole alle attività all’aperto.

Nel resto della Lombardia il rafforzamento dell’alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili. Sulle basse pianure occidentali e orientali il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino. Nelle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali il tempo sarà variabile con schiarite più ampie nel pomeriggio, mentre su Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche si alterneranno nubi sparse e momenti di sole, con tendenza a rasserenamenti più estesi in serata. Nel complesso, il quadro meteorologico regionale sarà molto simile a quello previsto per Saronno, con tempo stabile, prevalenza di sole e temperature tipicamente estive.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore Antonio)

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