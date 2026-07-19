Cronaca

SPOTORNO / SARONNO – Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno deceduto dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì sera al luna park di Spotorno, in Liguria. La Procura di Savona ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio colposo, il giostraio titolare del “Calciometro”, l’attrazione sulla quale il ragazzo sarebbe stato colpito da una violenta scarica elettrica.

L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto. Intanto è stata fissata l’autopsia, che sarà eseguita martedì all’ospedale di Savona.

Nel frattempo la Procura, coordinata dal procuratore capo Ubaldo Pelosi, ha incaricato anche un consulente per gli accertamenti tecnici sull’impianto elettrico della giostra, e gli investigatori hanno inoltre acquisito tutta la documentazione relativa alle autorizzazioni del luna park; l’area dell’incidente resta sotto sequestro per consentire il completamento degli accertamenti.

Secondo quanto emerso finora, Alessio si trovava in vacanza in Liguria insieme a un amico e ai genitori di quest’ultimo. Nella tarda serata di giovedì aveva deciso di provare il “Calciometro”, una delle attrazioni del luna park: si calcia un pallone e viene misurata la potenza del tiro. Poco prima sulla zona si era abbattuto un violento temporale e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che l’acqua possa aver provocato un’infiltrazione nella centralina elettrica dell’impianto. Il ragazzo avrebbe tirato il pallone e, entrando in contatto con una parte metallica della struttura, sarebbe stato investito dalla scarica elettrica. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora preliminare che dovrà essere confermata o esclusa dagli accertamenti tecnici e dall’inchiesta della procura.

19072026