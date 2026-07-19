Città

SARONNO – “Ringraziamo l’assessore alla Cultura Cornelia Proserpio per le spiegazioni che ha ritenuto di fornire ai saronnesi sulla manifestazione culturale Reverie. Le parole utilizzate sono molto chiare: un festival totalmente inedito avrebbe bisogno di tempo per essere «digerito e compreso»”.

Inizia così la nota di Forza Italia in risposta alla lettera aperta dell’esponente della Giunta della sindaca Ilaria Pagani dedicato al festival delle arti performative che la scorsa settimana si è tenuto a Saronno.

“Proprio quel verbo, digerire, conferma il nodo politico che abbiamo sollevato fin dall’inizio. Non si tratta soltanto di preferire i mimi alle salamelle ma della convinzione che i saronnesi debbano essere progressivamente educati ad apprezzare una determinata proposta, scelta e promossa da chi sembra considerarsi una sorta di élite culturale.

È un’impostazione che non condividiamo. Perché i saronnesi dovrebbero necessariamente “digerire” qualcosa? La cultura non deve essere somministrata dall’alto come una medicina amara che i cittadini, prima o poi, dovranno imparare a mandare giù.

Una politica culturale autenticamente liberale deve essere pluralista, aperta e popolare. Deve saper mettere insieme linguaggi, sensibilità e pubblici differenti, senza decidere quali gusti siano culturalmente superiori e quali, invece, debbano essere corretti o superati.

È stata questa maggioranza a creare la contrapposizione tra Reverie e la Notte Bianca, promuovendo la prima e cancellando, almeno inizialmente, la seconda per poi riesumarla davanti alle proteste con un titolo e una data diversi.

Per questo avevamo proposto di inserire lo spettacolo principale di Reverie all’interno della Notte Bianca: non per sminuirlo, ma per valorizzarlo davanti a un pubblico più ampio, affiancando una proposta di nicchia a una manifestazione partecipata e amata dalla città. Questa sarebbe stata vera inclusione culturale: fare incontrare pubblici diversi, non educare i cittadini secondo i gusti della maggioranza. E’ siamo felici di constatare che i commercianti avevano avanzato all’Amministrazione le stesse proposte di buon senso.

La nota di Confcommercio dice anche altro però. Smentendo l’Assessore, chiarisce che la propria posizione era quella di confermare la Notte Bianca nel mese di luglio e che la sostituzione con Reverie è stata una scelta dell’Amministrazione comunale. La cosiddetta “Notte di fine estate” è nata soltanto in un secondo momento e, per periodo e risorse disponibili, non potrà avere la portata e l’impatto della tradizionale Notte Bianca. Infine, Confcommercio afferma che il riscontro raccolto dalle attività commerciali durante Reverie non è stato all’altezza dell’impegno profuso né dei risultati ottenuti dalle precedenti edizioni della Notte Bianca.

Non sono quindi soltanto le opposizioni a criticare la scelta. È il principale rappresentante del commercio cittadino, nonché componente del Distretto urbano del commercio, a smentire nei fatti la narrazione con cui l’assessore ha cercato di difendere l’operazione.

A questo punto non siamo più davanti a una semplice differenza di opinioni sul valore culturale di un festival. Siamo di fronte a precise responsabilità politiche.

L’assessore Proserpio ha sostenuto una ricostruzione che oggi viene contraddetta pubblicamente proprio da uno dei principali soggetti coinvolti nell’organizzazione degli eventi cittadini. La Notte Bianca non è un’iniziativa ormai superata o meramente commerciale ma un progetto culturale e commerciale consolidato, cresciuto negli anni e capace di richiamare migliaia di persone. Non è stata Confcommercio a rinunciarvi. È stata l’Amministrazione a decidere di sostituirla con Reverie. L’assessore ne tragga le necessarie conseguenze politiche

Abbiamo sempre riconosciuto all’assessore Proserpio impegno, passione e buon gusto. Proprio per questo abbiamo cercato sino a oggi di mantenere la discussione sul piano del metodo e delle scelte politiche. Ma dopo la nota di Confcommercio non è più possibile limitarsi a parlare di un semplice errore di comunicazione. Un assessore ha il dovere di rappresentare correttamente ai cittadini le decisioni assunte, di ascoltare i soggetti economici coinvolti e di assumersi la responsabilità dei risultati. Non può chiedere alla città di “digerire” un progetto mentre i commercianti spiegano pubblicamente di avere chiesto altro, di essere stati sostanzialmente messi davanti a una decisione già assunta e di non avere ottenuto risultati proporzionati all’impegno sostenuto.

Per queste ragioni, con rispetto istituzionale ma con altrettanta fermezza, riteniamo che l’assessore Proserpio debba prendere atto del fallimento politico e del rapporto ormai compromesso con una parte importante della città. La responsabilità, naturalmente, non è soltanto dell’assessore. È dell’intera maggioranza e soprattutto della sindaca Pagani, che dovrà chiarire se condivide ancora questa linea e se ritiene accettabile che una componente salottiera, impopolare e radical chic continui a imporre le proprie scelte alla città e a un Partito Democratico che sembra avere smarrito la propria tradizione popolare e perduto la sua componente moderata.

Saronno non ha bisogno di essere rieducata. Ha bisogno di essere ascoltata. E ha problemi molto più seri della contrapposizione tra Reverie e Notte Bianca: a cominciare dalla sicurezza, sulla quale, dopo oltre un anno di governo, non vediamo alcun miglioramento.

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