Città

SARONNO – Una vicenda tanto dolorosa quanto complessa è in corso da questa mattina, domenica 19 luglio in via Ramazzotti. Dopo il decesso di una donna di 42 anni, la rimozione della salma si è rivelata, visto che soffriva di un importante problema di obesità, impossibile con i mezzi tradizionali e si sta cercando una soluzione che consenta di concludere l’intervento in sicurezza visto che non è stato autorizzato l’intervento dell’autoscala.

Tutto è iniziato nella notte, quando la donna, affetta da obesità grave, ha accusato un malore. I familiari hanno immediatamente allertato il 118 e, come già accaduto in passato in situazioni analoghe, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La loro presenza era necessaria perché, a causa della corportura della paziente, il trasporto all’esterno dell’abitazione sarebbe stato possibile soltanto con il loro supporto, risultando impraticabili sia il vano scale sia l’ascensore. Una volta raggiunta dai soccorritori, però, la 42enne ha rifiutato il ricovero in ospedale. Di conseguenza ambulanza e vigili del fuoco hanno concluso l’intervento e lasciato l’abitazione. Intorno alle 4.30 la donna è deceduta. I familiari hanno quindi contattato l’impresa funebre per il recupero della salma. È proprio in questa fase che sono emerse tutte le criticità.

Sul posto sono intervenuti otto operatori esperti, dotati anche delle attrezzature utilizzate per la movimentazione delle salme lungo le scale. Nonostante i numerosi tentativi, però, non è stato possibile procedere in sicurezza. L’unica soluzione individuata sarebbe l’utilizzo di un’autoscala che però non è stato autorizzato.

La situazione è quindi bloccata da diverse ore malgrado diverse chiamate anche alle autorità competenti. Immediata la molitazione anche della sindaca Ilaria Pagani che venuta a conoscenza dell’emergenza ha sollecitato la Prefettura e mantenuto un contatto diretto con le pompe funebri. Oltre al cordoglio per la scomparsa della donna, tra i residenti del condominio cresce la preoccupazione per un’emergenza che a mezzogiorno risolta ancora irrisolta.

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