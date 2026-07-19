Città

SARONNO – Incredulità, commozione e un dolore che non accenna a diminuire. A Saronno continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Alessio Colletti, il quindicenne morto dopo il tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno. Mentre la città si stringe attorno alla famiglia, si susseguono le testimonianze di affetto e vicinanza.

Tra gli interventi c’è quello del presidente del consiglio comunale Francesco Licata, autore di un messaggio personale e particolarmente sentito.

“Muor giovane colui c’al cielo è caro. Una intera comunità, quella saronnese, si sta stringendo al dolore della famiglia di Alessio per la loro assurda perdita. Da papà, ed al di là del cordoglio istituzionale, voglio abbracciare forte la mamma ed il papà di Alessio sperando di poter dare loro un piccolo conforto, e mandare un bacio paterno anche lui, ovunque sia volato”.

Anche l’assessore allo Sport Mauro Lattuada ha voluto esprimere la vicinanza della città, sottolineando come il lutto coinvolga tutto il mondo sportivo.

“L’intera comunità sportiva di Saronno è profondamente colpita dalla scomparsa di Alessio Colletti. È un dolore che unisce tutte le società, gli allenatori, i dirigenti, i volontari e i tanti ragazzi che ogni giorno vivono i nostri campi e le nostre palestre. Lo sport è il luogo dove i giovani crescono, imparano il rispetto, costruiscono amicizie e condividono sogni: per questo una perdita così giovane ferisce tutti noi. A nome dell’intero mondo dello sport saronnese, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia di Alessio, ai suoi compagni di squadra, all’Amor Sportiva e a quanti gli hanno voluto bene. In un momento di così grande dolore, tutta la nostra comunità si stringe attorno a loro.”

Sono decine i messaggi pubblicati in queste ore da società sportive, associazioni, istituzioni e semplici cittadini, che stanno ricordando Alessio come un ragazzo solare, educato e appassionato di calcio. La sua scomparsa ha profondamente colpito non solo Saronno ma l’intero territorio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in vacanza a Spotorno quando, nella serata di mercoledì 16 luglio, è rimasto coinvolto in un tragico incidente al luna park. Dopo essere stato soccorso e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, è deceduto nella giornata di giovedì 17 luglio. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire con precisione la dinamica. Intanto a Saronno cresce l’attesa per conoscere la data dei funerali, che saranno un momento di raccoglimento per l’intera comunità, pronta a stringersi attorno alla famiglia nell’ultimo saluto ad Alessio.

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