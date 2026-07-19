Città

SARONNO – Si è conclusa intorno alle 14 di oggi, domenica 19 luglio, la complessa operazione per il recupero della salma della donna di 42 anni, affetta da obesità grave, deceduta nella prima mattinata nella sua abitazione di via Ramazzotti.

Per tutta la mattinata sul posto sono rimasti i familiari della donna, alcuni condomini e il personale delle onoranze funebri Ferrario di Gerenzano, che ha seguito la famiglia fin dai primi momenti di questa delicata vicenda, in attesa di trovare una soluzione per il trasporto della salma.

L’ipotesi iniziale di utilizzare un’autoscala dei vigili del fuoco non ha trovato attuazione a causa della manca autorizzazione così è stata proprio l’agenzia funebre a individuare un’alternativa. Intorno all’una è arrivata una piattaforma elevatrice privata, il cui costo è stato sostenuto dalla famiglia, che ha consentito di portare a termine le operazioni in sicurezza. Grazie al mezzo è stato possibile trasferire la salma all’esterno dell’abitazione, ponendo fine a una situazione particolarmente complessa sia dal punto di vista tecnico sia umano.

La vicenda era iniziata nella notte, quando la donna aveva accusato un malore. I familiari avevano richiesto l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco, già coinvolti in passato in analoghe situazioni per le difficoltà di movimentazione dovute alle condizioni della paziente. La 42enne aveva però rifiutato il trasporto in ospedale e i soccorritori avevano lasciato l’abitazione. Intorno alle 4.30 la donna è deceduta e, dopo l’arrivo delle onoranze funebri, è emersa l’impossibilità di trasportare la salma con i mezzi e le attrezzature tradizionalmente utilizzate, rendendo necessario individuare una soluzione straordinaria.

Grandissimo lo sgomento e il dolore dei familiari ma anche dei vicini di casa. E’ proprio un’anziana saronnese a riassumere l’amarezza dei presenti quando si conclusa la vicenda: “Si recuperano le salme in fondo la mare, in montagna e dopo ogni incidente ma se una persona con problemi di salute si spegne nel suo letto la famiglia deve vivere un calvario perchè nessuno l’aiuta? Ci siamo proprio sentiti abbandonati dalle istituzioni”

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