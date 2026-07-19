Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale nella serata di venerdì 18 luglio in via IV Novembre, dove si sono scontrati un’auto e una moto. L’allarme è scattato alle 20.03 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno, per i rilievi e la gestione della viabilità.

Secondo i dati di Areu, nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone: 3 uomini di 27, 44 e 70 anni e 2 donne di 28 e 61 anni. Inizialmente è stato inviato un equipaggio della Croce rossa di Lomazzo e un’ambulanza della Croce rossa di Varese. Una delle persone coinvolte è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove l’arrivo è stato registrato alle 21.20. Il secondo equipaggio, invece, ha concluso l’intervento senza effettuare trasporti.

L’incidente, avvenuto durante un breve temporale, ha provocato, malgrado gli accorgimenti e l’attenzione dei soccorritori e carabinieri, rallentamenti al traffico lungo via IV Novembre durante le operazioni di soccorso. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

per le foto si ringrazia il nostro lettore

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