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CASTIGLIONE OLONA – Torna a risuonare la grande musica d’autore a Castiglione Olona grazie al festival “Storie di Cortile“. Questa sera, lunedì 20 luglio la suggestiva scenografia del Castello di Monteruzzo farà da cornice al concerto “De Andrè e Guccini: Genova, l’Emilia, l’America“, uno straordinario appuntamento ad ingresso libero dedicato a tutti gli appassionati della canzone d’autore italiana.

Sul palco si esibirà a partire dalle 21 una vera e propria super band capitanata da Ellade Bandini, batterista di Francesco Guccini e Fabrizio De André oltre che dei più autorevoli cantautori della musica italiana, insieme a Juan Carlos “Flaco” Biondini, chitarrista argentino e storico compagno di palco di Guccini. Ad affiancarli durante la serata saranno i musicisti Alex Gariazzo, Andrea Parodi, Michele Guaglio e Riccardo Maccabruni.

Lo spettacolo proporrà un’emozionante colonna sonora intessuta dei loro brani più celebri, arricchita da storie, aneddoti e ricordi che rievocheranno anche l’ideale tour sognato e mai realizzato da questi due giganti della canzone d’autore tra Genova, l’Emilia e l’America.

In perfetta sintonia con la filosofia della rassegna, che punta a valorizzare i cortili e i luoghi storici attraverso la condivisione e la convivialità, l’evento sarà accompagnato dalle specialità dello “street food emiliano” curato da Castelleventi, attivo a partire dalle 19 per consentire al pubblico di cenare prima dello spettacolo (informazioni e prenotazioni al numero 331.1861622).

Questo concerto costituisce la seconda tappa castiglionese della decima edizione del festival “Storie di Cortile“. La serata segue il successo del primo appuntamento dello scorso 23 giugno, che aveva registrato il “tutto esaurito” nel Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni con le esibizioni di Violante Placido e della celebre violinistica Scarlet Rivera.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Castiglione Olona in collaborazione con l’associazione Musicampus, PomodoroMusic, Pro Loco Castiglione Olona e Castelleventi.

L’ingresso allo spettacolo è libero e senza prenotazione fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, la serata verrà posticipata a martedì 21 luglio. Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’ufficio cultura del comune di Castiglione Olona al numero 0331.858301 oppure all’indirizzo email [email protected].

(foto d’archivio)

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