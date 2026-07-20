Città

CERIANO LAGHETTO – Da oggi anche a Ceriano Laghetto le capsule del caffè in alluminio possono essere conferite nel sacco giallo, insieme agli imballaggi in plastica e metallo. La novità interessa tutti i 27 Comuni serviti da Gelsia Ambiente e rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento della raccolta differenziata. La Brianza è infatti tra i primi territori in Italia ad adottare questo sistema, reso possibile grazie all’evoluzione degli impianti di selezione e riciclo.

Il nuovo processo consente di recuperare anche oggetti in alluminio di piccole dimensioni, come le capsule del caffè, che fino a oggi non potevano essere valorizzati attraverso la raccolta differenziata. Una volta raccolte, le capsule vengono separate dagli altri materiali e avviate al riciclo, permettendo di recuperare un materiale prezioso che può essere rifuso e trasformato in nuovi prodotti.

L’alluminio è infatti un materiale riciclabile al 100% e può essere riutilizzato un numero praticamente illimitato di volte senza perdere le proprie caratteristiche. Inoltre, il suo riciclo richiede circa il 95% di energia in meno rispetto alla produzione di nuovo alluminio a partire dalla materia prima, con un significativo beneficio ambientale.

Per i cittadini il conferimento è molto semplice: le capsule in alluminio possono essere gettate direttamente nel sacco giallo, anche con il caffè residuo all’interno, senza necessità di svuotarle o lavarle. È invece importante ricordare che questa novità riguarda esclusivamente le capsule in alluminio: per le capsule in plastica e per le cialde compostabili restano valide le modalità di conferimento già in vigore.

Si tratta di un cambiamento semplice nelle abitudini quotidiane, che contribuisce a migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e a recuperare una materia prima preziosa, favorendo un modello di economia sempre più circolare.

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