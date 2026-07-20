Groane

COGLIATE – Grande successo per la sesta edizione de “La Notte Nera“, organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto di BrianzaAcque e Gelsia Ambiente.

Un’ondata di entusiasmo ha travolto il centro cittadino fin dal tardo pomeriggio di sabato 18 luglio. A partire dalle 18, il centro storico di Cogliate ha preso vita accogliendo una vera e propria valanga di persone che hanno risposto con grande partecipazione. I visitatori hanno riempito le vie del paese armati di luci, lanterne e accessori led di ogni colore, indispensabili per illuminare quella che è tradizionalmente considerata la notte più buia dell’anno.

Nemmeno il maltempo è riuscito a scalfire la riuscita dell’iniziativa: un breve acquazzone durato circa venti minuti verso le 21 ha fatto temere il peggio, ma l’organizzazione impeccabile ha permesso a tutti di trovare tempestivamente riparo. Passata la pioggia, la festa è ripartita con ancora più energia, proseguendo senza interruzioni per tutta la serata.

Le strade del centro sono state animate dai suggestivi spettacoli di fuoco e dai meravigliosi trampolieri luminosi, affiancati da coinvolgenti esibizioni di magia, dal luna park e dalla travolgente parata della Drum Line. A completare la cornice dell’intrattenimento si sono susseguite applaudite esibizioni di danza e i caratteristici mercatini degli hobbisti.

Il parco cittadino si è trasformato nella centrale operativa del divertimento musicale: dalle 18 alle 23 si sono alternati dj set e selezioni musicali per tutti i gusti, culminando nell’attesissima silent disco che ha permesso a centinaia di giovani e famiglie di ballare sotto le stelle nel massimo rispetto della quiete pubblica.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle famiglie e ai più piccoli grazie a un’area bimbi ricca di attrazioni tra cui gonfiabili, giochi vari, bolle di sapone musicali, truccabimbi e laboratori creativi. Per chi desiderava un momento di immersione nella natura, la serata ha offerto anche un’affascinante escursione notturna guidata.

A completare l’esperienza è stata un’ampia ed eccellente offerta di street food che ha deliziato i presenti con specialità gastronomiche e bevande.

(foto della serata)

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