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TEGLIO – Dopo i grandi risultati in coppa del mondo con la maglia della nazionale con la conquista di un quinto posto a Canazei e un quarto posto a La Thuile lo scorso 4 luglio, la giovanissima biker saronnese Alice Maiocchi ha confermato il titolo di atleta junior campionessa regionale 2026 di enduro mountain bike grazie alla vittoria della maglia verde nella gara svolta a Teglio in Valtellina lo scorso 12 luglio.

Una maglia verde di altissimo prestigio conquistata in una gara caratterizzata dal gran caldo con salite impegnative e da discese molto scorrevoli e veloci che hanno confermato la giovane saronnese campionessa regionale 2026 nella categoria junior femminile.

La conferma del titolo arriva una settimana dopo la gara valida per la coppa del mondo svolta a La Thuile in Val d’Aosta dove, ancora una volta, Alice Maiocchi ha messo in mostra le proprie qualità piazzandosi al quarto posto nonostante una caduta e una scivolata che hanno reso ancor più complesso un circuito ricco di dislivello ad alta quota.

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