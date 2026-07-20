SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 19 luglio, spiccano il lungo e complesso recupero di una salma in un’abitazione, il racconto di un giovane presente al concerto di Bad Bunny evacuato per motivi di sicurezza, i disagi provocati dal maltempo, i blackout che hanno interessato il centro e un incidente stradale con un motociclista finito in ospedale.

Ha richiesto oltre dieci ore il recupero della salma di una persona deceduta in casa. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso e ha reso necessario il noleggio di una piattaforma privata per consentire ai soccorritori di completare le operazioni in sicurezza.

C’era anche un giovane di 23 anni tra gli spettatori del concerto di Bad Bunny evacuato improvvisamente. Nel suo racconto spiega di essere riuscito a uscire rapidamente dall’area, senza conseguenze, ma descrive i momenti di forte tensione vissuti durante l’emergenza.

Una violenta grandinata ha colpito la bassa comasca, interessando in particolare Rovellasca e Turate. Chicchi di ghiaccio e pioggia intensa hanno causato disagi e preoccupazione tra i residenti.

Sabato segnato da ripetuti blackout tra via Roma e il centro cittadino. Le interruzioni dell’energia elettrica hanno creato disagi ad abitazioni, attività commerciali e cittadini, con diverse segnalazioni nell’arco della giornata.

Scontro tra un’auto e una moto in via IV Novembre a Uboldo. Nell’impatto il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, mentre la circolazione ha subito rallentamenti durante i soccorsi.