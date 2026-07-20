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SARONNO – Il fascino intramontabile delle due e quattro ruote d’epoca si sposa con il piacere della vita all’aria aperta in occasione di un appuntamento imperdibile per i collezionisti e gli appassionati della zona. Giovedì 23 luglio le porte della Cascina della Vigna si apriranno per ospitare l’evento “Aperimotor“, un pomeriggio interamente dedicato alla cultura motoristica storica e alla socializzazione.

L’iniziativa, programmata nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45, promette di richiamare un folto pubblico nel polmone verde all’ingresso del Parco Lura.

La manifestazione nasce sotto l’egida del raduno ufficiale “Motoraduno Motor night” ed è stata strutturata grazie alla stretta cooperazione organizzativa con l’associazione Il Gabbiano. Il sagrato e le aree adiacenti alla cascina saronnese si trasformeranno per qualche ora in un’esposizione statica dove ammirare pezzi rari, scambiare curiosità tecniche sulla conservazione dei veicoli storici e condividere storie di viaggio.

Non si tratterà però di un semplice raduno per addetti ai lavori, bensì di un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza desiderosa di riscoprire il design del passato.

L’accesso all’intera area espositiva è completamente gratuito e libero, consentendo a chiunque di passeggiare tra i mezzi storici prima del consueto momento dell’aperitivo.

Per l’iscrizione di veicoli particolari o per ricevere dettagli sul transito dei mezzi, la segreteria è contattabile ai recapiti telefonici della sede di via Togliatti.

(foto d’archivio)

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