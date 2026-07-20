Groane

LIMBIATE – Scontro tra auto e moto nella notte in viale dei Mille: due 26enni feriti. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 20 luglio. L’allarme è scattato alle 00.12 in viale dei Mille per uno scontro tra un’auto e una moto.

Nell’impatto sono rimasti feriti due ragazzi di 26 anni. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Paderno Dugnano e di Bovisio Masciago, oltre a due mezzi di soccorso avanzato.

Dopo le prime cure sul posto, i due feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza. Le équipe mediche hanno concluso il proprio intervento in codice verde, mentre le ambulanze hanno effettuato i trasporti verso i due ospedali.

La dinamica dello scontro è in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute. Durante le operazioni di soccorso il traffico lungo viale dei Mille ha subito rallentamenti.

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