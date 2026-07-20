Città

SARONNO – Una serata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e dello spirito di servizio ha segnato il passaggio di consegne del Lions Club Saronno Host Solidalia, dando ufficialmente il via alla nuova annata lionistica.

Nel corso dell’incontro il Club ha salutato il presidente uscente Andrea Belloni, ringraziandolo per il lavoro svolto durante il suo mandato e per i risultati raggiunti, frutto dell’impegno condiviso da tutti i soci.

A raccogliere il testimone è Marina Parenti, medico e socia del Lions Club Saronno Host Solidalia, che assume la guida del Club, insieme al suo team di Officer, con entusiasmo, determinazione e una profonda attenzione alle esigenze del territorio e della comunità.

I soci hanno accolto con entusiasmo il nuovo incarico, confermando il loro pieno sostegno alla neo presidente per un’annata ricca di iniziative, service e nuove opportunità di servizio. L’obiettivo resta quello che da sempre contraddistingue i Lions: mettere competenze, tempo e passione al servizio degli altri, rafforzando il legame con il territorio e continuando a promuovere progetti concreti a favore della comunità.

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