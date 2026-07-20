Saronnese

GERENZANO – “Ho avuto il privilegio e la fortuna di conoscere il Comandante Alfa, fondatore del Gis – Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Ascoltare direttamente il racconto del suo percorso umano e professionale è stata un’esperienza che mi ha lasciato un segno profondo. Dietro la figura del militare d’élite ho conosciuto un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, al senso del dovere, al coraggio e alla formazione delle nuove generazioni di operatori della sicurezza”.

Inizia così la nota della consigliera comunale di Gerenzano Lisa Molteni.

“Dopo una carriera straordinaria, il Comandante Alfa ha continuato a mettere la propria esperienza al servizio degli altri, impegnandosi nella formazione delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e di quanti scelgono di servire il Paese con disciplina, responsabilità e spirito di sacrificio. Un patrimonio di conoscenze e di valori che rappresenta un’eredità preziosa. Uomini di questo calibro sono un esempio autentico per tutti noi, soprattutto per i più giovani. In un’epoca in cui troppo spesso vengono celebrati modelli effimeri, figure come quella del Comandante Alfa ci ricordano il significato delle parole onore, responsabilità e servizio.

Il mio unico rammarico è quello di non essere riuscita a portarlo a incontrare i bambini delle scuole di Gerenzano. Sarebbe stata un’occasione preziosa per trasmettere ai più giovani quei valori che hanno guidato la sua vita. Mi impegnerò affinché la sua figura venga ricordata e onorata anche sul nostro territorio, perché esempi come il suo meritano di essere conosciuti, ascoltati e tramandati.

A lui va il mio più sincero ringraziamento per ciò che ha fatto per l’Italia e per l’esempio che continuerà a rappresentare. Alla sua famiglia desidero esprimere le mie più sincere e sentite condoglianze, con profondo rispetto e gratitudine per aver condiviso con il nostro Paese un uomo straordinario, che ha dedicato la propria esistenza al servizio delle istituzioni e alla tutela dei cittadini. La sua memoria resterà viva in quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzarne il valore umano e professionale.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09