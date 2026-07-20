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SARONNO – Lunedì 20 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con un progressivo miglioramento nel corso delle ore fino ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste precipitazioni sul territorio cittadino e non risultano allerte meteo.

Le temperature saranno comprese tra una minima di 22°C e una massima di 30°C, con valori in lieve calo rispetto ai giorni precedenti e un clima più gradevole. I venti soffieranno deboli da est-nordest al mattino, per poi intensificarsi leggermente nel pomeriggio provenendo da est-sudest. La nuvolosità sarà presente soprattutto nella prima parte della giornata, ma lascerà progressivamente spazio a schiarite sempre più ampie fino a cieli più aperti nelle ore serali.

Nel resto della Lombardia la circolazione depressionaria responsabile delle residue piogge del mattino tenderà ad allontanarsi, consentendo l’afflusso di aria più secca e un generale miglioramento. Sulle basse pianure occidentali il cielo sarà poco nuvoloso con qualche addensamento mattutino, mentre sulle pianure orientali, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi saranno possibili deboli piogge nelle prime ore del giorno, seguite da un graduale rasserenamento. Sulle Orobie la nuvolosità resterà più compatta fino al pomeriggio, con schiarite in arrivo dalla sera, mentre sulle Alpi Retiche si alterneranno nubi e spazi di sole. Nel complesso, la tendenza sarà verso un miglioramento diffuso su gran parte della regione.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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