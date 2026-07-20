Città

SARONNO – Un esposto alla Procura della Repubblica, ad Ats Insubria, alla polizia locale e al Comune per chiedere un rapido intervento. Così i condomini di via Emanuella hanno deciso di lanciare un nuovo appello, denunciando una situazione che definiscono di emergenza igienico-sanitaria e chiedendo verifiche urgenti dopo la fuoriuscita di liquami dalla fossa biologica condominiale.

Secondo quanto riportato nell’esposto, il problema sarebbe legato all’impossibilità di effettuare lo spurgo della fossa biologica. I residenti sostengono che la costruzione di un muro abbia impedito l’accesso ai mezzi necessari per la manutenzione, bloccando il passaggio che, secondo la ricostruzione, il condominio utilizza da oltre quarant’anni in virtù di un diritto di servitù.

Nell’atto inviato alle autorità, i condomini spiegano che la fossa biologica avrebbe iniziato a tracimare all’esterno, con la presenza di liquami nel cortile e forti odori. Una situazione che, secondo i firmatari, comporterebbe un potenziale rischio sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale.

I residenti riferiscono inoltre di avere già segnalato la vicenda in passato e di aver inviato diverse comunicazioni tramite posta elettronica certificata al Comune.Con l’esposto i condomini chiedono ad Ats Insubria e alla polizia locale un sopralluogo urgente per verificare lo stato dell’area e l’eventuale presenza di rischi per la salute pubblica. Domandano inoltre che venga ripristinata la possibilità di accesso dei mezzi di spurgo, attraverso l’abbattimento del muro oppure la realizzazione di un varco, così da consentire la bonifica e il regolare svuotamento della fossa biologica.

Dal comando di polizia locale del comune di Saronno spiegano che la vicenda è stata segnalata all’ufficio tecnico che ha preso in carico la vicenda.

(foto archivio)

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