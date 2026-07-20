Città

SARONNO – “Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la due giorni di mobilitazione del Comitato di Futuro Nazionale a Saronno. Durante l’intero weekend il nostro gazebo è diventato un punto di riferimento per i cittadini, registrando un grandissimo flusso di persone curiose, interessate e desiderose di confrontarsi sulle sfide che ci attendono per rendere nuovamente Saronno una città sicura, decorosa ed attrattiva”.

Inizia così la nota di Futuro nazionale che fa il punto del primo weekend in piazza a Saronno.

“L’entusiasmo toccato con mano in piazza ha confermato la serietà del nostro progetto politico e sociale, ma le sorprese non sono finite qui. Proprio durante questo intenso fine settimana, abbiamo raggiunto e superato un traguardo storico per il nostro Comitato: quota 100 tesserati in appena un mese dalla nascita del gruppo. Un numero in così poco tempo straordinariamente importante, se confrontato con gli altri partiti, è la testimonianza della volontà di abbandonare il “politicamente corretto” con l’obiettivo di lavorare concretamente per la città. Vedere così tanti cittadini avvicinarsi, con un’ampia partecipazione di giovani, chiedere informazioni e decidere di metterci la faccia tesserandosi è la prova che c’è una forte voglia di concretezza e di una nuova visione per la nostra comunità e per l’Italia intera. Cento adesioni in trenta giorni non sono solo un numero, ma cento attestati di fiducia che ci spingono a fare sempre di più e meglio”.

E concludono: “Il weekend di Saronno rappresenta solo una tappa di un percorso molto più ampio. Il Comitato cittadino di Futuro Nazionale ringrazia di cuore tutti i militanti che si sono prodigati con professionalità, entusiasmo e passione per rendere possibile questa iniziativa e i tantissimi saronnesi che hanno scelto di fermarsi al gazebo, dialogare con noi e dare forza a questa splendida realtà. Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme. E a Saronno abbiamo appena iniziato”.

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