Città

SARONNO – La comunità continua a stringersi attorno alla famiglia di Alessio Colletti. Dopo i tantissimi messaggi di cordoglio arrivati da istituzioni, associazioni sportive, amici e cittadini, è partita anche una raccolta fondi per aiutare i genitori del quindicenne scomparso dopo il tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno.

L’iniziativa è stata promossa da alcune mamme amiche della famiglia con un obiettivo concreto: sostenere le spese necessarie per riportare Alessio a casa e affrontare i costi del funerale. Nella presentazione della raccolta si legge: “Siamo gli amici e vorremmo supportarla in questo momento di dolore anche con un concreto aiuto economico per portare a casa Alessio”.

La risposta della comunità è stata immediata. Al momento, la mattina di lunedì 20 luglio, sono già stati raccolti 10.518 euro, a fronte di un obiettivo di 12 mila euro, grazie a 222 donazioni. Un segnale della grande vicinanza che in questi giorni sta unendo Saronno e tante persone, anche al di fuori del territorio, attorno alla famiglia del ragazzo.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo: “Grazie a chiunque abbia donato, a chi ha condiviso, a chi ha solo messo un cuore o un like. Forza, potete fare ancora la differenza”.

La raccolta fondi resta aperta e consentirà a chi lo desidera di offrire un aiuto concreto ai genitori di Alessio in uno dei momenti più difficili della loro vita. La piattaforma GoFundMe permette di raccogliere donazioni online per sostenere persone e famiglie che affrontano situazioni di particolare necessità.

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