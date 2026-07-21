Città

SARONNO – Anche da Saronno è parte il sostegno per la mobilitazione solidale per aiutare un gatto salvato dalle strade di El Salvador e, attraverso lui, sostenere decine di altri animali in condizioni di grave difficoltà.

L’iniziativa nasce dalla storia di Seidy Girón, volontaria che da anni si occupa di gatti in Italia. Tornata nel suo Paese d’origine per le vacanze dopo 19 anni, si è trovata di fronte a una realtà che non immaginava così drammatica: cani e gatti abbandonati, senza cure e costretti a cercare cibo tra i rifiuti.

QUI LA RACCOLTA

Tra loro c’era un gatto che oggi si chiama “Don Micio”. Lo ha incontrato mentre rovistava nella spazzatura in cerca di qualcosa da mangiare. Dopo avergli dato del cibo, alcuni giorni più tardi l’animale è ricomparso e, senza essere chiamato, l’ha seguita per circa 800 metri fino a casa, quasi a chiedere aiuto.

Portato dal veterinario, Don Micio è risultato gravemente denutrito, infestato da acari e pulci e con un accumulo di liquido nell’addome. Attualmente è in cura e sta affrontando le terapie necessarie per riprendersi.

La sua storia, però, rappresenta soltanto una piccola parte di un problema molto più ampio. Durante la permanenza in El Salvador, la volontaria ha conosciuto una realtà fatta di associazioni che operano con risorse limitate e che sostengono direttamente le spese per cibo, cure veterinarie e sterilizzazioni di cani e gatti abbandonati.

Per questo è stata avviata una raccolta fondi destinata ad acquistare alimenti, finanziare le cure veterinarie e sostenere gli interventi di sterilizzazione, considerati uno degli strumenti più efficaci per contrastare il randagismo.

Chi sta seguendo da vicino il progetto racconta una situazione molto difficile, con frequenti episodi di abbandono di animali e rifugi ormai al limite delle proprie possibilità. Una vacanza si è così trasformata in una missione di aiuto, con l’obiettivo di offrire una possibilità concreta non solo a Don Micio, ma a tanti altri animali che ogni giorno lottano per sopravvivere.

La raccolta fondi è aperta a chiunque voglia contribuire. Anche una piccola donazione o la semplice condivisione dell’iniziativa può rappresentare un aiuto concreto per sostenere le cure di Don Micio e il lavoro delle associazioni impegnate sul territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09