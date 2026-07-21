Basket

SARONNO – Dopo il ripescaggio che ha garantito la permanenza in Serie B Interregionale, la Robur Basket Saronno conosce ora anche il proprio cammino nella stagione 2026-2027. La Federazione ha infatti ufficializzato i gironi del prossimo campionato e i biancazzurri sono stati inseriti nel girone A della Conference Nord-Piemonte, un raggruppamento che propone diverse sfide tradizionali ma anche alcune assolute novità.

Tra le curiosità spiccano infatti le trasferte in Sardegna, dove la formazione del presidente Ezio Vaghi affronterà Esperia Olimpia Cagliari e Pallacanestro Sennori, due avversarie inedite o quasi per il club saronnese e che renderanno il calendario ancora più impegnativo anche dal punto di vista logistico.

La Robur riparte con l’obiettivo di consolidare la categoria, conquistata grazie al ripescaggio ufficializzato nei giorni scorsi, ma soprattutto di proseguire nel percorso di crescita dei giovani. In questa direzione va anche il rinnovo dell’accordo di collaborazione con Pallacanestro Cantù, destinato a portare a Saronno diversi prospetti del vivaio canturino, che avranno l’opportunità di maturare esperienza in un campionato nazionale sotto la guida dello staff tecnico biancazzurro.

Il girone comprende numerose formazioni lombarde e piemontesi, oltre alle due rappresentanti sarde, dando vita a un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.

Serie B Interregionale 2026-2027, Girone A

Pgs Don Bosco Crocetta (Torino)

College Basketball Borgomanero (Novara)

Oleggio Magic Basket (Novara)

Basket Casale Monferrato (Alessandria)

Basket Gallarate (Varese)

Robur Basket Saronno (Varese)

(Varese) Pallacanestro Virtus Cermenate (Como)

Pallacanestro Pavia 1933 (Pavia)

Basketball 7 Laghi (Varese)

Campus Varese (Varese)

Varese Academy (Varese)

Us Nervianese (Milano)

Bocconi Sport Team Milano (Milano)

Esperia Olimpia Cagliari (Cagliari)

Pallacanestro Sennori (Sassari)

21072026