Cronaca

VARESE – Dodici lavoratori in nero, dieci attività sospese e diciannove persone denunciate. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) insieme ai militari del Comando provinciale di Varese nell’ambito dell’attività di contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dell’operazione sono state ispezionate 14 attività imprenditoriali e identificati complessivamente 33 lavoratori. Gli accertamenti hanno permesso di individuare 12 persone impiegate completamente “in nero”, tra cui un cittadino straniero risultato privo di regolare permesso di soggiorno.

Le verifiche hanno portato alla sospensione immediata dell’attività di dieci aziende. In particolare, tre provvedimenti sono stati adottati per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza, quattro per l’impiego di lavoratori in nero e altri tre per la contemporanea presenza di entrambe le irregolarità.

L’attività ispettiva ha inoltre portato alla denuncia di 19 persone all’autorità giudiziaria. Tra le principali violazioni contestate figurano la mancata valutazione dei rischi aziendali, l’assenza di adeguati dispositivi antincendio, l’utilizzo di attrezzature non conformi, l’installazione irregolare di impianti di videosorveglianza, carenze igienico-sanitarie negli spogliatoi e nei servizi, l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Dal punto di vista economico, i controlli hanno portato all’emissione di ammende per un totale di 560.505,24 euro e sanzioni amministrative per 214.350 euro. Inoltre sono stati recuperati contributi previdenziali e assistenziali evasi per 23.281,95 euro.

Come spiegano i carabinieri, i controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento lavorativo, il lavoro irregolare e le violazioni delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(foto archivio)

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