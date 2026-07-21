Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Prosegue senza soste la campagna di rafforzamento della Varesina, che continua a modellare la rosa a disposizione di mister Daniele Angellotti in vista del prossimo campionato di serie D. Dopo le anticipazioni emerse nei giorni scorsi, la società rossoblù ha ufficializzato una nuova serie di operazioni tra acquisti, conferme e partenze.

Entrano a far parte della rosa Luka Tomas e Tommaso Tentoni, il cui arrivo era già stato anticipato dalla nostra redazione, ma anche gli attaccanti Paul David Okaleme e José Carlos Manuel Caleia, che completano un reparto offensivo profondamente rinnovato.

La società ha inoltre annunciato due importanti conferme. Resterà infatti in rossoblù il portiere Lorenzo Maddalon, mentre è stato rinnovato anche il rapporto con il giovane attaccante Matteo Grassi, reduce da un’ottima stagione con la formazione Juniores e destinato ora a entrare stabilmente nel gruppo della prima squadra.

Non mancano però le partenze. Due giovani della Varesina approdano infatti nel calcio professionistico: Simone Sassi vestirà la maglia dell’AlbinoLeffe, mentre Alessandro Tassani è stato ceduto all’Atalanta, confermando ancora una volta la capacità del club di valorizzare i propri talenti e accompagnarli nel percorso di crescita verso categorie superiori.

Con queste operazioni la Varesina prosegue la costruzione dell’organico per la stagione 2026-2027, puntando a presentarsi ai nastri di partenza della serie D con una rosa competitiva e ricca di soluzioni in tutti i reparti.

21072026